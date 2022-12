Inizia oggi la stagione di Inter e Milan, con un obiettivo comune: recuperare terreno sul Napoli. Come spiega Tuttosport, entrambe cercheranno in primis di recuperare gli infortunati. Inzaghi riavrà due titolarissimi come Brozovic (già rivisto nelle ultime gare prima della sosta) e Lukaku, che andrà risollevato fisicamente e psicologicamente.