PERCHÉ RESTITUIRLO AL CHELSEA - Finora Lukaku conta solo cinque presenze, 256 minuti, due gol e un assist in tre mesi di stagione ufficiale, complice l'infortunio alla coscia con conseguente ricaduta. Se però dal Mondiale fino a giugno Romelu tornerà a brillare, allora può fare gola a molti altri club, con l’Inter che difficilmente potrà pensare di cavarsela con altri 10 milioni di prestito più l’ingaggio pari a circa 11 milioni lordi (grazie ai benefici del decreto crescita). "Un altro anno di prestito a circa 21 milioni (senza contare i bonus), tra noleggio e stipendio, sarebbe possibile solo di fronte a un rendimento in chiaroscuro del belga, così come è stato la scorsa estate dopo mesi di flessione prolungata col Chelsea. E qui i dilemmi non farebbero che aumentare visto che, alla fine di questo eventuale secondo prestito, Lukaku avrebbe 31 anni. Cosa farebbe l’Inter? Porterebbe a compimento lo schema con un acquisto a titolo definitivo? Con prospettive di rivendita difficilissime a quel punto. Sono tante le variabili che spingono a non dare nulla per scontato", scrive TS.

PERCHÉ RINNOVARE IL PRESTITO - Inzaghi non si è ancora potuto godere pienamente il belga, ma è stato lui a spingere per il suo ritorno a Milano, nonostante l’alternativa fosse Paulo Dybala. Una scelta di campo volta a ricomporre la LuLa con Dzeko e Correa come controfigure dei due titolari nel ruolo, in un gioco più adatto alle caratteristiche della squadra: con Lukaku infatti l’Inter avrebbe tenuto il baricentro più basso, avendo quindi la possibilità di dare maggiore protezione alla difesa senza rinunciare alla possibilità di ripartire, puntando sulla potenza di Big Rom in campo aperto. "Inzaghi ora tifa perché Lukaku faccia un buon Mondiale e possa tornare carico per la seconda parte di stagione e, se il Napoli continuerà a marciare a quel ritmo, dare appuntamento a Spalletti per la rivincita nel campionato che verrà quando Lukaku di frustrazione accumulata ne avrà un po’ da scaricare in campo: questo anche a costo di chiedere un sacrificio a Zhang per raddoppiare il prestito dal Chelsea dove - non va dimenticato - il belga non rientra più nei piani".