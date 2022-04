La doppietta alla Turchia non ha fatto altro che aumentare le voci attorno al futuro di Giacomo Raspadori. Secondo Tuttosport, la Juventus sta tentando il colpo sulla base di un prestito "a cifre risicate con diritto (oppure obbligo) di riscatto che implichi un pagamento posticipato almeno all’estate 2023". Impossibile capire i reali costi dell'eventuale operazione, quel che invece si sa è che ci sarà concorrenza. A gennaio sono stati rifiutati 25 milioni di euro dal Newcastle, almeno in partenza i neroverdi non vorrebbero scendere sotto 30-35 e non è escluso che la cifra cresca.