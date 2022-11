Possibile novità per quel che riguarda il tiramolla tra club e Uefa nell'ambito del calcio europeo. Come segnala Tuttosport, infatti, ieri c'è stata un'apertura significativa dell'Eca riguardo alla posizione di Juventus, Real Madrid e Barcellona sul ranking storico. I tre club, sottolinea il quotidiano, occupano col Bayern Monaco le prime quattro posizioni. "Se da tempo ci sono state richieste per l’eliminazione del modello esistente dell’Uefa, che stanzia il 30% dei ricavi dalla vendita dei diritti tv della Champions per una divisione basata sulle prestazioni nelle competizioni europee per club negli ultimi dieci anni, l’ad dell’Eca Charlie Marshall si è espresso invece a favore.