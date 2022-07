Dai campioni affermati degli anni scorsi in Cina con forti investimenti in Europa alla ritirata degli ultimi tempi. Così, come spiega Tuttosport, si è evoluto il calcio cinese dopo aver riversato 2,5 miliardi di dollari nel calcio mondiale nel periodo tra 2015- e 2017 con investimenti in squadre come Inter, Milan e Atletico Madrid.