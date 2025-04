Un incasso da 113,5 milioni di euro di soli premi Champions. Oaktree può sfregarsi le mani, come riporta oggi Tuttosport, di fronte ai risultati dei nerazzurri. Come riporta Tuttosport, l'Inter ha superato anche il record per un'italiana, ottenuto dalla Juventus nel 2016/17 arrivando fino alla finale e toccando quota 110,4.

A questi soldi vanno aggiunti quelli del botteghino: col Bayern Monaco si è arrivati oltre quota 10 milioni di euro. Col Barcellona ci si avvicinerà ai 12,5 di Inter-Milan di due stagioni fa in semifinale di Champions League. Altri 18,5 ne arriverebbero in caso di arrivo in finale, vincendo se ne aggiungerebbero ulteriori 6,5 e ancora altri finirebbero in cassa partecipando alla Supercoppa Europea.

Così è facile ipotizzare che, dopo il rosso di 36 milioni dello scorso anno, l'Inter possa finire in pari o in positivo nel prossimo esercizio. Senza negarsi degli investimenti importanti sul mercato, in controtendenza con gli anni passati.