Possibile nuova avventura per Stefano Pioli. Secondo Tuttosport, l'ex tecnico di Inter e Milan è vicino a diventare il nuovo allenatore dell'Al-Nassr di Ronaldo, Brozovic e Mané. Il suo "sponsor" è l'attuale Ceo del club, Guido Fienga, ex Roma. Ci sono stati degli approcci con alcuni ex giocatori.

Pioli, in estate, era stato molto vicino all'Al-Ittihad, che ha poi scelto Blanc. Ora, per questa possibile nuova avventura, ha chiesto delle tutele amministrative ed economiche che un paio di mesi fa, sul fronte Al-Ittihad, sarebbero venute a mancare.