Un poker sontuoso per la complementarietà con cui è arrivato: Pio Esposito si è divertito ieri nel tardo pomeriggio, quando gli azzurrini dell'Under-21 hanno schiantato San Marino 7-0. L'attaccante classe 2005 ha segnato quattro gol: "Nella ripresa si prende la rivincita con 4, ripetiamo 4, gol in mezzora che fanno crollare San Marino: tenacia e senso del gol da migliore in campo", scrive Tuttosport.