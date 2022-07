Il futuro di Andrea Pinamonti resta tutto da decifrare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra chiede per lui 20 milioni di euro, una cifra che frena i diversi club di Serie A che hanno messo gli occhi sul canterano nerazzurro reduce dall'esperienza in prestito all'Empoli.

Pinamonti ha lasciato in sospeso Monza e Salernitana aspettando l'Atalanta, ma nelle ultime ore si è fatto sotto con decisione il Sassuolo che lo considera l'erede di Scamacca, destinato al Psg. La dirigenza neroverde vorrebbe anche il 2003 Cesare Casadei.