È ancora Ivan Perisic uno degli argomenti più chiacchierati del dopo Coppa Italia, con le parole del croato nel post-partita ribadite e sottolineate ancora una volta. Parole che trovano il contraltare nella dedizione del 14 interista intento ad allenarsi ad Appiano anche nel giorno libero. "Nonostante il fastidio e una certa irritazione provata dagli alti vertici di Viale della Liberazione, la fiducia per il prolungamento del contratto del calciatore resta inalterata " scrive sicuro Tuttosport che fa fede alla volontà comune delle parti di "costruire nuovamente una squadra che possa lottare per obiettivi importanti" quindi di proseguire insieme senza però perdere di vista l'obiettivo di contenimento economico che porterà i dirigenti del The Corne r a non andare oltre i 4.5 milioni di euro, bonus compresi.

Dal lato del giocatore però si fa leva sulla stagione al top che il croato ha disputato in questo primo anno di Inzaghi, motivo per il quale si spingerà sulla richiesta senza prendere in considerazione "la corte delle medio-piccole inglesi o europee. Al primo posto c’è la competitività sportiva, unita al volere conquistare nuovi trionfi. Se davvero il Chelsea bussasse alla sua porta, probabilmente il futuro di Ivan sarebbe in quel di Londra, ma ad oggi quella Blues non è una pista concreta. Nonostante tutto la priorità si chiama Inter, ancora. Perisic oggi prende 5 milioni, con bonus, e non vorrebbe andare a percepire meno in futuro. L'Inter mettendo sul piatto 4.5 crede di aver già fatto un passo importante verso Perisic, considerando anche l'arrivo a gennaio di Gosens, classe '94 e destinato a diventare il proprietario della corsia mancina".