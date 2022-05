Nel giorno in cui Milan e Inter si giocano la penultima giornata del campionato, Tuttosport mette a confronto le due rose e decreta la superiorità della formazione di Inzaghi, almeno sulla carta. In classifica i rossoneri sono infatti avanti di due punti. "Basta fare il semplice giochino di mischiare le due formazioni titolari per costituire un’ipotetica InterMilan e si può dare subito una risposta su chi sia più forte. Se si eccettua Maignan, Tonali, forse Tomori e Leao, ma soltanto quello delle ultime tre partite, non si vedrebbero altri rossoneri in quella squadra ideale", si legge.