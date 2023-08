Pavard – Inter sempre più vicini, a scriverlo è il quotidiano Tuttosport. L’affare ha subito un rallentamento dovuto alla partita di campionato del Bayern. Altro indizio sulla trattativa ben avviata è arrivato indirettamente dal tecnico Tuchel che ha scelto di tenere in panchina Pavard preferendogli Mazraoui. La volontà del difensore francese è chiara, cioè venire a Milano.

La distanza tra domanda e offerta è di 5 milioni. Dei 35 milioni chiesti dai bavaresi, i nerazzurri coi bonus arrivano a 30. C’è ottimismo sulla conclusione dell’affare perché nei colloqui tra le due società è emersa la volontà del calciatore il cui contratto è in scadenza nel 2024, quindi, cederlo adesso ad una cifra importante e non rischiare di perderlo in futuro con il suo valore dimezzato. Le volontà di Inzaghi sono anche chiare sull’affare, infatti, nella conferenza stampa non si è nascosto alla domanda sul difensore francese: "Sì, Pavard è un obiettivo".