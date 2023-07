E' atteso per oggi il rilancio decisivo riguardante André Onana da parte del Manchester United. Lo spazio tra giovedì e venerdì era stato identificato già ad inizio settimana quello in cui sarebbe potuto arrivare. Una volta arrivata la proposta da 50 milioni più bonus, l'Inter avrà i fondi per lanciarsi su Lukaku, nonché per affondare il colpo sui due portieri scelti.

Uno è Yann Sommer, su cui la dirigenza si sente "relativamente serena", come scrive oggi Tuttosport. Su Trubin, invece, manca un accordo economico che attualmente è molto lontano con lo Shakhtar e da ieri è emerso di un incontro tra l'entourage del portiere e gli intermediari del club arabo a Londra.