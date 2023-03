Inter e Milan cercano entrambe un attaccante sul mercato. Tuttosport si sofferma sulla situazione dei nerazzurri sottolineando come molto dipenda da quel che accadrà a Lukaku , in prestito, e dal rinnovo di Dzeko (quasi certo). In più c'è Correa , di cui il club cerca un possibile sostituto. Potrebbe esserci un derby di mercato alle viste.

"Il primo nome della lista è Okafor del Salisburgo, da tempo nel mirino del Milan, ma tenuto sotto osservazione anche dall'Inter, tant'è che il ds Ausilio ha avuto diversi contatti con la dirigenza austriaca (anche per il difensore Solet): costa molto, 30-35 milioni, ma il futuro è dalla sua - si legge sul quotidiano -. Così come brilla in Francia il belga Openda del Lens: al Milan piace molto, l'Inter lo aveva seguito quando da giovane aveva iniziato a mettersi in mostra nel Club Bruges".