In casa Inter si respira un po' di preoccupazione sul fronte nazionali. Tuttosport fa il punto sugli acciaccati nerazzurri partendo da Dzeko , partito per la Slovacchia nonostante il problema alla schiena che l'ha costretto alla panchina contro l'Islanda: la speranza dello staff della Bosnia è che il Cigno possa "recuperare in tempo per il match di domani a Bratislava - si legge -. Quest’oggi il calciatore sosterrà un provino decisivo e solo successivamente si saprà se potrà giocare".

Barella non è invece partito per Malta con l'Italia dopo il pestone incassato da Maguire: per lui nulla di grave, lunedì pomeriggio riprenderà gli allenamenti ad Appiano. "Ieri solo terapie per Skriniar - prosegue TS -, mentre Dimarco, Gosens e Bastoni hanno effettuato un personalizzato. Settimana prossima i tre dovrebbero tornare in gruppo, con ottime possibilità di convocazione per Inter-Fiorentina".