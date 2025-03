Sarà un investimento superiore al miliardo di euro quello che Oaktree e RedBird faranno per il prossimo stadio. Come riporta oggi Tuttosport, si parte con 197 milioni di euro per l'acquisto dei terreni. Un nuovo incontro con l'amministrazione comunale di Milano è previsto dopo che gli uffici comunali avranno studiato il dossier di quasi 300 pagine spedito ieri.

Il Docfap contiene l'idea base per uno stadio da circa 70mila posti in un contesto riqualificato con il 50% di aree verdi. Si passerà in ogni caso attraverso una gara pubblica, ma i club si augurano tempi celeri per poter cominciare i lavori nel 2027 e concludere nel 2030. Il primo step sarà arrivare entro fine estate all'acquisizione dell'area, per evitare che scatti il vincolo sul secondo anello. Dell'attuale Meazza rimarranno realisticamente in piedi la Curva Sud e la tribuna alla sua destra.