Per diverse sessioni di mercato il suo nome è stato accostato all'Inter. Ora Nahitan Nandez, che domenica salterà per squalifica Inter-Cagliari, rischia però di lasciare il campionato italiano. Ha il contratto in scadenza con la società sarda ed è un'occasione a parametro zero, ma a lui si sono avvicinati i club arabi come l'Al-Ittihad di Marcelo Gallardo, che secondo Tuttosport avrebbe proposto un ricco triennale al centrocampista.

Il Cagliari, in ogni caso, proporrà il rinnovo di mercato al giocatore.