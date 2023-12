Dopo un esordio un po' stentato in amichevole contro il Salisburgo, la scorsa estate, Yann Sommer ha convinto tutti. Tuttosport scrive oggi di come siano cambiati i giudizi riguardo all'estremo difensore svizzero, indubbiamente uno dei protagonisti dell'ottimo avvio di stagione dei nerazzurri.

A Napoli è stato il migliore in campo, determinante su Elmas e Kvaratskhelia, nono clean sheet in campionato su quattordici giornate. Onana, per capirci, chiuse la scorsa stagione in A con otto. L'unico vero errore è stato quello col Sassuolo sul tiro di Bajrami e infatti la squadra ha perso...

Il quotidiano ha finora dato all'estremo difensore una media voto di 6,4 e nell'articolo odierno si sottolinea come l'estremo difensore abbia dato il suo contributo anche nelle gare con Cagliari, Empoli, Torino, Roma, Atalanta e Frosinone nonché in Champions con la Real Sociedad.