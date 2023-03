Come ricorda Tuttosport, nel 2023 ha sempre giocato dal 1', ha segnato e le sue prestazioni "stanno avendo come principale conseguenza quella di spingere un po’ più lontano dall’Inter un insospettabile come Brozovic. Il croato oggi non è più intoccabile, ci sono state anche delle frizioni con il club sui tempi di recupero del suo infortunio e la dirigenza sta valutando nuove opzioni per il centrocampo. Per esempio, con l’uscita di Brozovic, unita all’addio di Gagliardini in scadenza, ci sarebbe la necessità tecnica, ma anche lo spazio economico, per un mediano più fisico, come Kessie (o Musah o Emre Can). E Mkhitaryan? Resterebbe come jolly, ma non sarebbe un banale 12° uomo".