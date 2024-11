L'Inter aspetta il Milan sul tema San Siro. I due club, si legge su Tuttosport, temono entrambe i tempi lunghi del comune di Milano, ma in questo momento uno degli scogli è soprattutto quello di San Donato, che secondo il quotidiano resta la strada maestra anche ora che si è riaperta la strada verso uno stadio condiviso.

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha ribadito al sindaco di San Donato che la manifestazione d'interesse per acquistare il Meazza e le aree adiacenti non è vincolante e contiene richieste di chiarimenti da parte delle società. Non c'è quindi l'abbandono dei cosiddetti piani B, richiesto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Diverso il discorso per l'Inter che vede in San Siro la priorità assoluta, non essendo ad oggi così complicato fare retromarcia da Rozzano. Lo è molto di più per il Milan a San Donato avendo mosso passi più concreti. Il Milan, per congedare San Donato, vuole garanzie, preoccupata dalle lungaggini e gli ostracismi del passato.