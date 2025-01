Hakan Calhanoglu spera ancora di poter essere il jolly che non ti aspetti nel derby. Come riporta Tuttosport, il turco ci tiene tantissimo ad esserci coi rossoneri. Cercherà di strappare almeno una convocazione, dopo l'allenamento di ieri in gruppo.

Al momento, però, i favoriti per giocare dal 1' come play sono Zielinski e Asllani, che ha inanellato una serie di prestazioni importanti. I giorni che mancano a domenica saranno quindi decisivi, secondo il quotidiano, solo per capire se potrà essere almeno in panchina oppure no. Stesso discorso per Acerbi, mentre Correa ieri ha lavorato ancora a parte: il suo recupero è improbabile. Oggi valutazione su Taremi, che ieri ha svolto personalizzato.