La Praese, club dilettantistico di Genova Prà, ha inaugurato il primo Memorial dedicato a Sinisa Mihajlovic, ex giocatore e allenatore con un'esperienza in passato anche all'Inter, recentemente scomparso per la leucemia. Il toreno si terrà dall'8 all'11 aprile, nel weekend di Pasqua e sarà dedicato alle categorie Piccoli Amici del 2016 e 2017. In campo Torino, Sampdoria e Roma, dove Mihajlovic ha giocato o allenato.