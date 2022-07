Sono state smontate subito le voci circolate ieri riguardo a un possibile interessamento dell' Inter per Dries Mertens . In attacco, spiega Tuttosport , l' Inter sarà "LuLa centrica", con Correa e Dzeko alle spalle dei titolari Lukaku e Martinez .

I numeri del precampionato non sembrano preoccupare Inzaghi che ha fiducia nei suoi due attaccanti "di scorta". "L'Inter con un Dybala in più nel motore avrebbe avuto ben altra qualità dalla cintola in su, ma nelle scelte fatte appare evidente l’intenzione di puntare tutto sulla LuLa, coppia gol rivelatasi straordinariamente efficace in campionato, che resta il primo obiettivo stagionale dopo la beffa di una stagione fa".

Per ora non ci saranno cambi di rotta, "a meno che le ultime amichevoli di stagione e le prime gare di campionato non convincano l’Inter a rivedere i piani in attacco che - a oggi - prevedono soltanto le dismissioni di Sanchez e Pinamonti ".