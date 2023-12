Non ci saranno fondi per il mercato di gennaio, a meno che non ci sia qualche cessione. Ne scrive oggi Tuttosport, sottolineando che per questo motivo Sensi non verrà liberato ma eventualmente ceduto in caso di offerta e che il rischio è quello di perdere Tiago Djalò, bloccato da Ausilio ma che vorrebbe andarsene già a gennaio (il Lille chiede 5 milioni che i nerazzurri oggi non hanno).

Diventa quindi utopia pensare a un assalto a Taremi a gennaio. Il timore che Cuadrado debba operarsi costringerebbe a tornare sul mercato, argomento di cui si è parlato ieri a cena ad Appiano Gentile tra i dirigenti e Inzaghi.