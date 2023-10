La sconfitta contro l'Inter ha messo in evidenza una volta di più una delle carenze di Romelu Lukaku. Come sottolinea Tuttosport, quando c'è da incidere nelle grandi partite, spesso il belga scompare. La prestazione a San Siro è stata la peggiore dal suo arrivo in giallorosso. E se non si attiva lui, tutta la squadra fa fatica, particolarmente se manca anche Dybala.

Impossibile imputare tutta la colpa a Lukaku in una gara nella quale la fase offensiva dei giallorossi è stata pressoché inesistente, si analizza ancora, ma a "Big Rom" è mancato anche un pizzico di temperamento e in ogni caso il curriculum nelle grandi gare non è entusiasmante. Basta vedere cosa è accaduto nelle finali di Europa League e Champions League con l'Inter.