Oltre un mese di stop, complice anche la sosta per le nazionali. L'infortunio di Romelu Lukaku è serio."Viene definita molto difficile l’ipotesi di vedere Lukaku in campo contro il Viktoria Plzen il 13 settembre in Repubblica Ceca - riporta Tuttosport -. A quel punto rimarrebbe solo la trasferta di Udine nel fine settimana del 17-18 settembre. Non avrebbe molto senso rischiare Big Rom per una sola partita prima della pausa, tenendo conto che alla ripresa ci sarà la partitissima con la Roma e quindi il Barcellona in Champions".