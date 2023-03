Romelu Lukaku spera finalmente di essersi sbloccato con i quattro gol in due partite siglati durante la permanenza in nazionale. Ora deve però traslare la stessa qualità nelle gare con l'Inter. "Non si fa certo peccato a sottolineare che con Inzaghi il belga non ha mai avuto la centralità che aveva ai tempi di Antonio Conte, quando la sua presenza era ritenuta imprescindibile - scrive oggi Tuttosport -. Lukaku ha sì giocato con la Juve nell’ultima gara prima della sosta, ma perché in Champions gli era stato preferito Edin Dzeko, finora sempre titolare nelle sfide spartiacque dell’annata nonostante in campionato, dopo la rete da tre punti al Napoli (4 gennaio), il bosniaco non abbia più fatto centro".