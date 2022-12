Edin Dzeko ha confermato contro il Sassuolo di essere in ottime condizioni di forma: a questo punto è altamente probabile, come scrive anche Tuttosport , che col Napoli giochi il bosniaco.

"Simone Inzaghi se lo coccola - riporta il quotidiano - Come si coccola pure Romelu Lukaku che ieri ha messo nel motore altri 84 minuti: un buon tagliando per fugare ogni dubbio sulla sua titolarità nella supersfida del 4 gennaio quando, per uno strano scherzo del destino, Inzaghi tenterà di ridare corpo alle speranze di seconda stella con la “SuperCoppia” che sognava Antonio Conte dopo il suo sbarco alla Pinetina, composta da due carri armati, nella convinzione dell’ex ct, immarcabili per le nostre difese".