L'arrivo di Romelu Lukaku ed eventualmente quello di Paulo Dybala all'Inter avrebbero come effetto l'addio di due attaccanti in rosa. Sulla partenza di Sanchez non ci sono dubbi, il secondo a lasciare dovrebbe essere Dzeko. Scrive oggi Tuttosport: "Tutti gli indizi portano a Edin Dzeko , considerato che Joaquin Correa è al centro dei pensieri di Inzaghi mentre Lautaro Martinez non ha alcuna intenzione di lasciare Milano anche se il Tottenham - con un’offerta da urlo - potrebbe scompaginare i piani. Dzeko ha ancora un anno di contratto e, come per il Niño Maravilla, è facile pensare che si possa arrivare a una transazione tra le parti".