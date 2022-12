Novità per quel che riguarda il mondo arbitrale dopo le dimissioni dall'Aia di Alfredo Trentalange. Niente commissariamento, come emerso già nelle scorse ore. L’Aia sarà retta dal vice presidente Duccio Baglioni e poi si andrà ad elezioni. Oggi la "questione Aia", sarà trattata anche nel Consiglio Federale assieme alla riforma dei campionati della Lega Pro (bocciata) che ha portato alle dimissioni del presidente Francesco Ghirelli. "Una accelerazione che ha complicato anche i piani federali in vista di una riforma che, comunque, non ha di nuovo trovato nessuna sponda tra le Leghe professionistiche - si legge su Tuttosport -.