Anche Tuttosport dedica ampio spazio alla trattativa del possibile ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku . Ieri, nonostante le smentite di rito, c'è stato l'incontro tra Marotta e il legale del belga, Sebastien Ledure , lontano dalla sede di viale della Liberazione.

L'avvocato ha confermato la volontà del belga di tornare a vestire la maglia nerazzurra, l'Inter non ha chiuso le porte anche se la trattativa resta complicata. La palla infatti ce l'ha il Chelsea che ha speso 115 milioni solo un anno fa.

Le parti non vogliono irrigidire la società inglese, anche perché l'Inter sarebbe disposto a riprendere Lukaku solo con la formula del prestito (magari oneroso). Lo scarso feeling tra Tuchel e Lukaku potrebbe fare la differenza nella trattativa, mentre l'attaccante è disposto ad accettare una forte riduzione di ingaggio pur di tornare in Italia fino a 7,5 milioni di euro: l'Inter vuole usufruire del Decreto Crescita e un accordo va trovato entro la fine di giugno, aspetto sicuramente non secondario.dell'affare.