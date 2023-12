Simone Inzaghi si affiderà all'undici migliore possibile stasera, contro la Lazio, per provare la mini-fuga sulla Juve, stoppata al Ferraris dal Genoa venerdì sera. Col Bologna mercoledì in Coppa Italia ci saranno nuove occasioni per dare spazio alle seconde linee, evidenzia Tuttosport, ma stasera niente calcoli: in attacco riecco la coppia Lautaro Martinez-Thuram, 'separata' in Champions con la Real Sociedad. Poi spazio a tutti i titolarissimi, eccetto Yann Bisseck schierato per via dell'emergenza in difesa (Benjamin Pavard torna ma in panchina), con Matteo Darmian che scalerà a centrocampo come quinto di destra.