In tema di Pallone d'Oro, è difficile non ascoltare quando parla uno come Lionel Messi, che ne ha vinti otto. Per questo, come riporta Tuttosport, le parole di ieri sulla candidatura di Lautaro Martinez sanno di virtuale incoronazione per il "Toro".

Passato il periodo buio dell'inizio di questa stagione l'argentino è tornato a segnare coi nerazzurri e ora anche con l'Argentina. Importante recupero, visto che ora l'Inter avrà un mese molto intenso con sfide delicatissime contro Roma, Juventus, Napoli e Arsenal. Lautaro vuole incidere anche se sa bene che il Pallone d'Oro non arriverà, visto che i favoriti sono Vinicius jr (ha vinto Liga e Champions pur avendo toppato in Copa America), Bellingham e Rodri. Il vincitore sarà rivelato lunedì 28 ottobre a Parigi. Lautaro ci sarà perché spera in cuor suo di potersi prendere un riconoscimento e le parole di Messi lo caricano.

Per arrivare al Pallone d'Oro, a Lautaro serve un salto di qualità in Champions League. Passaggio che attende anche l'Inter per tornare a sognare una finale. I prossimi due mesi aiuteranno già a capire se questo balzo in avanti ci sarà stato o meno.