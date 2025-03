L'analisi di Tuttosport su Atalanta-Inter è piuttosto chiara: la squadra di Simone Inzaghi ha stravinto. La miglior partita del campionato, con un punto esclamativo all'ultimo scontro diretto della stagione dopo troppi blackout in quelli precedenti.

Riduttivo, si legge, il concetto di bestia nera per Gasperini, che ha perso tutti gli ultimi otto confronti diretti con la sua vecchia squadra. Lo scacco al tecnico atalantino è avvenuto in due mosse: Barella "guastatore" su tutto il fronte di centrocampo e la ThuLa in verticale nel 3-5-1-1 con combinazioni come quella del clamoroso palo in avvio.