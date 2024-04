Le prestazioni di Joshua Zirkzee stanno creando enorme interesse non solo tra le società italiane, ma anche tra quelle estere. Secondo Tuttosport, l'Arsenal irrompe ora sul giocatore olandese ed è pronto ad accelerare per il gioiello del Bologna. In primis, in realtà, a muoversi è stato il Milan con Moncada, che lo ha visionato più volte. Ma a vederlo ci sono stati emissari anche da Aston Villa e Manchester United, oltre a un interesse noto da parte della Juventus, che stanno corteggiando anche Motta.