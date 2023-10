Anche Tuttosport non ha dubbi: Lautaro Martinez rinnoverà il suo contratto con l'Inter. Il dossier è ormai da settimane sulla scrivania dei dirigenti del club nerazzurri, consci del fatto che l'attuale accordo dell'argentino scadrà nel 2026 e che un aumento è più che meritato. Anche il suo agente Alejandro Camano spinge per l'intesa, ma "in verità non c'è fretta, primo per la scadenza ancora lontana, secondo per la reciproca volontà di andare avanti insieme - ricorda TS -.

Ma il possibile corteggiamento dei grandi club europei e i milioni arabi - già rifiutati ad agosto -, spingono comunque l'Inter a blindare ulteriormente il proprio capitano. Insomma, le promesse di matrimonio presto verranno... rinnovate".