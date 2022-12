Tuttosport torna oggi sulle voci riguardanti il futuro di Franck Kessie . "Una tentazione che torna in casa nerazzurra", secondo il quotidiano, "un’utilissima soluzione per Simone Inzaghi". Difficile che ci siano movimenti a gennaio, più probabile un addio a giugno, anche perché l'ivoriano non sembra avere molto spazio in Catalogna.

i nerazzurri non hanno fretta di prendere qualcuno in mediana, potrebbero averne solo se Gagliardini dovesse andare via. Si libererebbe allora una casella per Kessie. "Sarebbe un notevole upgrade per l’Inter e per Inzaghi che avrebbe così a disposizione un giocatore in grado di disimpegnarsi in tutte le posizioni: mezzala, a volte perno davanti alla difesa o addirittura trequartista d'assalto", si legge. Ostacoli? In primis l'ingaggio da 6,5 milioni di euro. "L'Inter potrebbe contribuire, come per Lukaku col Chelsea, a parte dell'ingaggio, proponendo inizialmente un prestito con diritto di riscatto", sottolinea ancora il quotidiano.