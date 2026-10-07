Possibile operazione in vista nel reparto arretrato per l'Inter, secondo quanto riporta oggi Tuttosport in un focus dedicato ai possibili cambiamenti nell'estate 2027. Per allora, infatti, Pavard avrà un solo anno ancora di contratto: potrebbe essere l'ultima estate buona per cederlo. Inoltre ci sono diversi giocatori sul taccuino, da Chris Richards del Crystal Palace (in scadenza il prossimo giugno) a Giovanni Leoni del Liverpool. Più di tutti è però in pole position il 20enne tedesco Finn Jeltsch dello Stoccarda.

Secondo il quotidiano "l’Inter ha deciso di puntare con forza su Jeltsch per tre principali aspetti: l’aspetto fisico, con una particolare velocità che lo rende interessante nell’ottica di una linea difensiva che Chivu vuole sempre più alta, la qualità nella costruzione del gioco e la duttilità, potendo disimpegnarsi anche da centrale. Ovviamente i nerazzurri non sono gli unici interessati. In prima fila viene segnalato il Barcellona, però c'è pure il solito Bayern, sempre pronto ad accaparrarsi i migliori giovani tedeschi. Ed è di ieri la notizia del possibile inserimento anche del Real Madrid. Insomma, non sarà semplice strappare Jeltsch alla folta concorrenza, considerando anche il prezzo fissato dal suo club: 35-40 milioni".