In questi giorni si parla di Ital-Inter per rappresentare la folta presenza dei nerazzurri nella nazionale. Anche in Under 21, però, ci sono parecchi giocatori che arrivano da Appiano Gentile o che sono in prestito ma comunque di proprietà dell'Inter. "A cominciare dal terzino Mattia Zanotti - riporta Tuttosport - Titolare a destra già nell’Under 20 al Mondiale, il classe 2003 è di nuovo protagonista ora che Nunziata ha cominciato un nuovo ciclo in Under 21.

Anche grazie al fatto che nel San Gallo, squadra svizzera (attualmente terza in Super League), Zanotti sta giocando praticamente sempre. Fanno parte del gruppo stabile degli azzurrini anche Gaetano Oristanio e Francesco Pio Esposito, pure loro due ragazzi prestati dall’Inter in estate rispettivamente al Cagliari e allo Spezia: i club avranno la possibilità di riscatto, ma l’Inter si è riservata la possibilità di controriscattare. In questo giro di Under 21, tra l’altro, è stato convocato anche il fratello più grande, Sebastiano, pure lui prodotto della cantera nerazzurra. Come del resto lo sono Fabbian (ceduto in estate al Bologna) e Casadei, ma anche il capitano Pirola (ormai definitivamente di proprietà della Salernitana)".