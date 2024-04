Simone Inzaghi è stato premiato ieri a Roma con il Premio Bearzot, accolto dalla città in cui è cresciuto come allenatore nella Lazio per un importante riconoscimento. Come racconta Tuttosport, il tecnico è sembrato quasi spiazzato dalla gratitudine espressa dalla tifoseria nerazzurra, ieri giovanissima con tnati piccoli calciatori in sala.

Il tecnico sta per arrivare al suo primo scudetto da allenatore, vincerlo nel derby renderebbe tutto ancora più speciale e ad oggi Inzaghi non sembra per nulla spaventato dall'idea di giocarsi la riconferma del tricolore, cosa che non è riuscita alle ultime tre detentrici del titolo. Anche per questo è sembrato avere le idee molto chiare sul suo futuro in nerazzurro.