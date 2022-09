Tuttosport dà oggi "ampiamento atto" a Inzaghi di aver avuto ragione nel rivoltare l'Inter "come un calzino". Sei nomi nuovi rispetto alla sfida con il Torino, lanciando Acerbi dal 1' e riproponendo Onana come col Bayern Monaco. L'Inter resta in corsa per gli ottavi di Champions e blinda la qualificazione in Europa League, considerando la modestia mostrata dal Viktoria Plzen. Unico difetto, l'aver concretizzato poche palle gol.