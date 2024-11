Inzaghi recupera Acerbi e Calhanoglu e pensa ad un leggero turnover in vista di Arsenal e Napoli. Oggi il tecnico nerazzurro deciderà se fa esordire dal 1' Josep Martinez, ma contro il Venezia - riferisce Tuttosport - dovrebbero esserci 4-5 i cambi rispetto alla trasferta di Empoli: in difesa tornerà Pavard che darà un po' di riposo a Bastoni, con Bisseck dirottato sul centro-sinistra. A destra spazio a Dumfries con Darmian in panchina, mentre in mezzo riposerà uno tra Barella e Mkhitaryan con Zielinski in campo dall'inizio.

Almeno un cambio è previsto anche in attacco, dove uno tra Thuram e Lautaro tirerà il fiato lasciando il posto a Taremi. "Tutti gli indizi portano al francese", sottolinea TS.