Secondo Tuttosport, a poche ore da Inter-Spezia, Inzaghi ha ancora un dubbio di formazione: Gosens o Dimarco sulla fascia sinistra. Nell’ultimo allenamento il tecnico ha alternato entrambi gli esterni nell’undici titolare, anche se la decisione definitiva è attesa per oggi (TS inserisce comunque in grafica il tedesco nell'undici titolare).

Fronte Spezia sono invece da segnalare le convocazioni di Kovalenko, Ekdal e Maldini, mentre restano a casa Verde, Antiste, Ferrer e Amian. In attacco ci sarà Nzola, poi "soluzione Sala nel mezzo e Agudelo in appoggio al franco angolano, o alternativa Strelec per Verde", si legge.