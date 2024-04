Uno scudetto da raggiungere il prima possibile. Questo resta l'obiettivo in casa Inter. Come riporta oggi Tuttosport, non si può abbassare la guardia e quindi Inzaghi manderà in campo tutti i titolari, tranne l'acciaccato Bastoni.

Si può ancora scavalcare la Juventus di Conte del 2013/14 che chiuse a 102 punti ma bisogna vincerle tutte. Più alla portata i 91 sempre di Conte nel 2020/21, ma anche i 97 di Mancini 2006/07 che rappresentano il primato del club. Bisogna farne almeno 19, sei vittorie e un pari, ci sarebbe persino spazio per un ko, ma bisognerebbe evitare di farlo coincidere con il derby del 22 aprile.