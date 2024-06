Non è ancora un affare completato, ma l'Inter sta cercando una quadra col Genoa per arrivare a Josep Martinez e in una quindicina di giorni, secondo Tuttosport, il trasferimento dovrebbe essere definito. Lo spagnolo affiancherà Sommer per poi diventare presumibilmente il titolare nel 2025/'26.

Non verrà quindi riscattato Audero e sarà abbandonata la pista Bento, il profilo preferito ma anche il più caro. Per Martinez la richiesta del Genoa è di 18 milioni di euro, l'Inter è già arrivata a 13 più due di bonus e ha messo a disposizione una lista di giovani per il Grifone. La scelta dovrebbe cadere su Oristanio, che non verrà riscattato dal Cagliari. Da capire se i nerazzurri inseriranno una 'recompra' anche questa volta per l'attaccante esterno oppure no.