L'Inter è l'unico club di Champions League che tiene fuori il suo attaccante migliore. Una scelta in controtendenza rispetto alle altre concorrenti. Dopo le prime tre gare, infatti, Lautaro Martinez non è più stato titolare, sottolinea Tuttosport, giocando 22' a Salisburgo, 11' a Lisbona e 25' con la Real Sociedad.

Pesa il pressing di Beppe Marotta sulla conquista della seconda stella, perché in effetti se si va a vedere cosa si fa alle altre latitudini il confronto stride. Bellingham ha giocato tutta la gara con l'Union Berlino benché il Real fosse già qualificato da primo, vale lo stesso per Kane al Bayern. Allo stesso modo non sono mai usciti Mbappé e Griezmann per PSG e Atletico Madrid, mentre Haaland ha saltato solo la Stella Rossa per infortunio.

Inzaghi in cuor suo vorrebbe ripetere il cammino europeo della scorsa stagione, ma sa bene che nella valutazione di quanto farà conterà il campionato: non dovesse vincerlo la sua posizione sarebbe, riporta il quotidiano, seriamente in dubbio. Per questo gestisce la pressione col turnover e sostituzioni studiate, anche gestendo uno come Lautaro in Coppa.