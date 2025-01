Uno dei problemi dell'Inter in questa stagione sembra legato alla gestione dei finali di partita. La squadra nerazzurra, si sottolinea oggi su Tuttosport, cala spesso dopo l'ottantesimo, particolarmente nei big match. Ha preso gol da Gabbia al 90' nel derby di campionato, si è fatta rimontare dalla Juventus sul 4-4 all'84' e pure col Napoli ha concesso l'occasione più ghiotta al 93'. Fino alla Supercoppa persa in recupero e senza dimenticare l'avvio di stagione coi pari subiti in casa del Genoa e del Monza.

In tutto, in campionato ha perso sette punti negli ultimi 10' (più recupero) delle partite. Più un altro in Champions League, contro il Bayer Leverkusen.