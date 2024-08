La data segnata in rosso sul calendario è quella del 17 agosto, la prima di campionato contro il Genoa. Come si legge su Tuttosport, per quel giorno l'Inter dovrà essere pronta, anche perché lo scorso anno a Marassi non si è andati oltre il pareggio e lo stesso è avvenuto l'anno prima. In più già alla seconda arriverà l'Atalanta al Meazza e successivamente il Lecce, sempre a San Siro.

L'augurio di Inzaghi è che la squadra segua la parabola di Thuram dello scorso anno: in difficoltà fino a quando c'è stato il pre-campionato, poi sono cominciato le partite vere e il francese ha cominciato a volare.