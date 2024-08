L'Inter prosegue nella sua caccia al "Bisseck mancino". Secondo Tuttosport, a meno che non si apra uno spiraglio per una trattativa con protagonisti Arnautovic e Vasquez, prenderà un giocatore ri prospettiva in retroguardia.

Oaktree punta ancor più marcatamente alla sostenibilità, anche se va riconosciuto il merito di aver avallato i rinnovi di Inzaghi, Martinez e Barella. Smentito l'interessamento per Morato, i nomi in ballo sono quelli di Tomas Palacios, 2003 argentino nel mirino del Lipsia e di proprietà del Talleres, e Mikayil Faye, che il Barcellona valuta 15 milioni.

L'Inter potrebbe arrivarci tra fisso e bonus ma con un prestito con obbligo condizionato. Da superare la concorrenza di Porto, Rennes, Betis e Real Sociedad.