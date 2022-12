La missione dell'Inter è chiara: trovare dal mercato i 60 milioni di euro entro il 30 giugno , cifra necessaria per assicurare liquidità al club. Lo ribadisce oggi Tuttosport , provando a delinerare la strategia che Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno intenzione di mettere in atto per rispettare le richieste di Steven Zhang . Per questo motivo già a gennaio saranno valutate con attenzione eventuali offerte, con l'obiettivo di mantenere comunque competitiva la squadra. "Zhang, in tal senso, aveva auspicato una cessione di Dumfries con annesso prestito dell’olandese fino a giugno , sulla falsariga di quanto fatto tra Tottenham e Udinese per Udogie, però il discorso si è arenato sul nascere - si legge su TS -. L’olandese resta però il principale indiziato per la cessione: il Mondiale ha fatto impennare la sua valutazione e Simone Inzaghi preferisce un esterno in grado di saltare l’uomo". Le recenti parole dell'agente Rafaela Pimenta ("Il suo valore è aumentato? Speriamo di no, altrimenti è difficile trasferirlo") fanno intuire la volontà di trovare una nuova squadra all'ex PSV già a gennaio: sullo sfondo resta sempre vivo l'interesse del Chelsea .

A cambiare i piani nerazzurri potrebbe esserci solo un mancato rinnovo di Milan Skriniar che secondo il quotidiano torinese costringerebbe l’Inter a vendere il centrale per non perderlo a zero in estate. "In settimana ci sarà l’incontro decisivo con il procuratore dello slovacco ma, nonostante la trattativa si sia prolungata oltre quanto fosse lecito aspettarsi, non sono mai arrivati all’Inter segnali su una possibile fumata nera".

L'addio del big verrà arricchito da altre cessioni minori, ma utili per fare cassa. Il giovane che ha più mercato resta Facundo Colidio, destinato a restare in prestito al Tigre fino a giugno per poi essere probabilmente ceduto in estate. Per il resto sembra "difficile che Ausilio si privi di Satriano, mentre, oltre a Lazaro (6 milioni per il riscatto dal Toro), potrebbe salutare Agoumé , in prestito al Troyes e giocatore che ha mercato in Francia. Qualche soldo potrebbe arrivare da Mulattieri e Fabbian che tanto bene stanno facendo con Frosinone e Reggina, da Radu che verrà prestato (lo vogliono Salernitana, Reims e Saint-Etienne) per rilanciarsi, senza dimenticare il canale aperto col Monza per Sensi", conclude Tuttosport.